Через небезпечні метеорологічні явища в більшості західних областей оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляють Укргідрометцентр та регіональні центри з гідрометеорології.

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Де очікувати негоду?

Волинська область

На Волині, зокрема у Луцьку, 2 липня очікуються грози, шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду та місцями град діаметром від 6 до 19 міліметрів. В області оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Рівненська область

На Рівненщині негода розпочалася ще вдень 1 липня і триватиме протягом 2 липня. У Рівному та області прогнозують грози, місцями град і сильні шквали до 17 – 22 метрів за секунду.

Через небезпечні погодні явища також діє жовтий рівень небезпеки.

Львівська область

У Львівській області та у самому Львові 2 липня синоптики прогнозують грози, вдень місцями град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Закарпатська область

На Закарпатті прогнозують одну з найскладніших погодних ситуацій. Упродовж дня очікуються грози, місцями значні дощі, а в окремих районах – сильні зливи. Під час гроз можливі шквали до 20 метрів за секунду та град.

Для області також оголошено жовтий рівень небезпеки.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями пройдуть короткочасні, подекуди значні дощі, очікуються грози, слабкий град і пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря становитиме від +25 до +30 градусів, а у високогір'ї Карпат – від +15 до +20 градусів.

Чернівецька область

На Буковині у другій половині дня місцями прогнозують короткочасні дощі та грози. Під час негоди можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Водночас температура повітря залишатиметься високою – до +32 градусів.

Крім того, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в області через високу температуру та суху рослинність.

Тернопільська область

У Тернопільській області погіршення погоди очікується у другій половині дня. Синоптики прогнозують грози, місцями град діаметром від 6 до 19 міліметрів і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Для області оголошено жовтий рівень небезпечності.

Хмельницька область

На Хмельниччині вночі істотних опадів не очікується, однак удень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря сягатиме +28...+33 градусів. Вітер змінить напрямок із південно-східного на північно-західний, його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

На відміну від більшості інших західних областей, сильні шквали тут не прогнозуються, однак локальні грози можуть супроводжуватися короткочасним посиленням вітру.

Варто зауважити, що липень 2026 року в Україні, за прогнозами синоптиків, буде теплішим за кліматичну норму. За даними глобальних кліматичних моделей, середня температура повітря очікується в межах +21,8...+26 градусів, що приблизно на 2 градуси вище за норму, а в західних областях – на 3 градуси вище.