Погода резко изменится: в 8 областях ожидаются грозы, град и сильный ветер

В четверг, 2 июля, погодные условия на западе Украины значительно ухудшатся. Синоптики прогнозируют грозы, град, шквалы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду, а местами – сильные ливни.

В связи с опасными метеорологическими явлениями в большинстве западных областей объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщают Укргидрометцентр и региональные центры по гидрометеорологии.

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Где ожидается непогода?

Волынская область

На Волыни, в частности в Луцке, 2 июля ожидаются грозы, шквалы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду и местами град диаметром от 6 до 19 миллиметров. В области объявлен I уровень опасности (желтый).

Ровенская область

В Ровенской области непогода началась еще днем 1 июля и продлится в течение 2 июля. В Ровно и области прогнозируются грозы, местами град и сильные порывы ветра до 17 – 22 метров в секунду.

В связи с опасными погодными явлениями также действует желтый уровень опасности.

Львовская область

Во Львовской области и в самом Львове 2 июля синоптики прогнозируют грозы, днем местами град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Погодные условия могут затруднить движение транспорта и работу коммунальных служб.

Закарпатская область

В Закарпатье прогнозируется одна из самых сложных погодных ситуаций. В течение дня ожидаются грозы, местами значительные дожди, а в отдельных районах – сильные ливни. Во время гроз возможны шквалы до 20 метров в секунду и град.

Для области также объявлен желтый уровень опасности.

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные, кое-где значительные дожди, ожидаются грозы, слабый град и порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха составит от +25 до +30 градусов, а в высокогорье Карпат – от +15 до +20 градусов.

Черновицкая область

На Буковине во второй половине дня местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Во время непогоды возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. При этом температура воздуха останется высокой – до +32 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждают об чрезвычайном уровне пожарной опасности в области из-за высокой температуры и сухой растительности.

Тернопольская область

В Тернопольской области ухудшение погоды ожидается во второй половине дня. Синоптики прогнозируют грозы, местами град диаметром от 6 до 19 миллиметров и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Для области объявлен желтый уровень опасности.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области ночью существенных осадков не ожидается, однако днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха достигнет +28...+33 градусов. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западное, его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

В отличие от большинства других западных областей, сильные шквалы здесь не прогнозируются, однако локальные грозы могут сопровождаться кратковременным усилением ветра.

Стоит отметить, что июль 2026 года в Украине, по прогнозам синоптиков, будет теплее климатической нормы. По данным глобальных климатических моделей, средняя температура воздуха ожидается в пределах +21,8...+26 градусов, что примерно на 2 градуса выше нормы, а в западных областях – на 3 градуса выше.