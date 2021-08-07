Реки вышли из берегов: мощный ливень затопил около тысячи домов в Польше – видео
Источник:Wiadomosci
Польша страдает от аномальных ливней. Интенсивные осадки натворили немало бед. Некоторые реки вышли из берегов и затопили улицы ряда населенных пунктов.
В частности сильно пострадал один из крупнейших городов страны – Краков. Там даже собрался кризисный штаб во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким.
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Ветер посрывал крыши и повредил линии электропередач. Сильные ливни в Малопольском воеводстве затопили:
- более 700 домов;
- более 100 дорог и улиц.
Работники чрезвычайных служб за последнюю ночь выезжали на вызовы более 2 тысяч раз.
Вода вышла из берегов
В населенном пункте Глогув местная река Глогувек вышла из берегов и затопила частные дома. А также – дорогу национального значения, ведущую в курортный городок Закопане.Отметим! Тревожные показатели по всей Малопольше превысили уже 3 реки.
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В ряде городов работают пожарная часть и полиция. О пострадавших пока неизвестно.
Прогнозы метеорологов
По словам польских метеорологов, в дальнейшем сильные дожди возможны на юге и востоке страны.Важно! В Украине также бушует непогода. Сильный ветер и грозы подтопили дома и повалили деревья.