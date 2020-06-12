Непогода разгулялась по Украине:мощный ураган в Днепре, рекордный град в Запорожье – видео, фото
Вечером 12 июня сильная непогода прошлась по Днепру. В результате в городе повалило деревья и затопило улицы. Не лучше была погода и в соседнем Запорожье – здесь, в частности, прошел рекордный по размеру град.
Страшная непогода в Днепре: все подробности
Еще утром в Днепре была невероятная жара. А уже вечером такая погода сменилась страшным ливнем. Черное облако накрыло город примерно в 17:00. Также был слышен гром. Об этом пишет издание "Vgorode Днепр".
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После этого на Днепр обвалилась мощная стихия. И в один момент улицы залило такими потоками воды, что с ними не смогла справиться ливневая канализация. Завершилась непогода в некоторых районах градом, размером с мяч для гольфа.
Ливень, град и ураган прокатились по Днепру (Фото: телеграм-канал "Днепр сейчас", "Информатор. Днепр")
В результате непогоды затопило такие районы города (это проблемные участки):
- улица Терещенковская,
- Донецкое шоссе,
- район жилых массивов "Парус",
- 12 квартал,
- улицы Шмидта,
- проспект Поля (по словам очевидцев, на этом участке заглохло много автомобилей);
- улица Короленко.
Ливень затопил улицы Днепра: видео
Кроме того, ураган повалил деревья и конструкции. В частности, такие случаи произошли на:
- улице Гусенко – упавшее дерево перегородило дорогу: на место вызвали спасателей.
- на пересечении Титова и Макарова – дерево с корнем упало на контактную сеть: это повлекло задержку движения трамваев 11-го маршрута, троллейбусов №19, кольца А в оба направления.
- на Луговской – упало дерево на контактную сеть: в итоге встали вагоны 6-го маршрута трамваев в оба направления.
- на Белелюбского – упало дерево на опору контактной сети, затем упала и сама опора: встали трамваи 19-го маршрута в оба направления.
- на Тельмана – ветки упали на контактную сеть: встал 12-й трамвай в оба направления.
- на Гидропарковой – ветка упала на проезжую часть: вызвали спасателей.
- возле ТРЦ "Апполо" со стороны улицы Макарова – дерево упало на столб, а тот, со своей стороны, порвал провода троллейбусной и трамвайной линии.
Все вышеупомянутые инциденты вызвали пробки на автомобильных магистралях Днепра.
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Град в Запорожье
Не обошла непогода и соседнее с Днепром Запорожье. Здесь также вечером 12 июня прошел дождь с грозой и градом. Последний размером от крупной фасолины до перепелиного яйца.
В Запорожье выпал град рекордных размеров (Фото: VMESTE, телеграм-канал "Это Запорожье)
Правда, последствия непогоды были не такими ужасными, как в Днепре. Сейчас о соответствующих инцидентах информации нет.
Ливень и град в Запорожье: смотрите видео