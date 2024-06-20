"Апокалипсис" в Москве: российскую столицу накрыл не только ураган, но и смерчи

Днем, 20 июня, российская столица оказалась в вихре страшной непогоды. Однако к сильному ливню теперь присоединились сильный ураган и смерчи.

Об этом сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы, передает 24 Канал. Так, ураган и смерчи бушуют не только в Москве, но и в окрестностях столицы страны-агрессора и в области.

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Непогода в Москве усилилась

Сильный шквал ветра и ураган охватили Москву. Люди пытаются удержаться за столбы. Непогода сносит на своем пути тележки и даже некоторые транспортные средства.

Сильный ураган охватил российскую столицу: смотрите видео

В то же время очевидцы фиксируют в столице страны-агрессора и области первые смерчи. Торнадо видели в спальных районах Москвы, под Истрой и в районе Лосино-Петровского.

Смерч в Москве: смотрите видео

В Подмосковье также жалуются на смерчи. Очевидцы активно распространяют в сети соответствующие кадры.

В России бушует смерч: смотрите видео

Российские телеграмм-каналы накануне сообщали, что сунет непогода в сторону столицы страны-агрессора. Впрочем, очевидно для россиян такие мощные смерчи стали сюрпризом.

Торнадо в Подмосковье: смотрите видео

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Отмечается, что в результате непогоды пострадали по меньшей мере 10 человек.

В то же время есть информация о том, что в Москве дерево, которое упало в результате ветра, убило одного из рядовых граждан. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В Москве дерево убило мужчину: смотрите видео

Накануне сообщалось о первом залпе мегазливы, который в прямом смысле взорвался в разных районах Москвы. Синоптики ожидают в течение 20 июня в столице России сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков.