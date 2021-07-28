Почти 2 тысячи молний: в Швеции непогода затопила сотни домов

Швецию после засушливой погоды накрыл сильный дождь. Однако жители совсем не рады, ведь ливень нанес немало неприятностей. В частности, затопил улицы в городе Кальмар на восточном побережье Швеции.

В этом регионе за 27 июля выпало до 40 миллиметров осадков. Там из-за непогоды за несколько часов без электричества остались 24 тысячи домохозяйств.

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Также только в этом районе зафиксировали примерно 1700 вспышек молний.

Затоплены и другие регионы

Уже 28 июля дождь переместился на юг, поэтому непогоду на себе ощутили и другие регионы. В частности, дожди затопили улицы в городе Кристианстад. К счастью, пострадавших нет. Серьезных повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.

Масштабные ливни в Европе: коротко