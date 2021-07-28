Почти 2 тысячи молний: в Швеции непогода затопила сотни домов
28 июля 2021 , 20:34Читати новину українською
Источник:The Local
Швецию после засушливой погоды накрыл сильный дождь. Однако жители совсем не рады, ведь ливень нанес немало неприятностей. В частности, затопил улицы в городе Кальмар на восточном побережье Швеции.
В этом регионе за 27 июля выпало до 40 миллиметров осадков. Там из-за непогоды за несколько часов без электричества остались 24 тысячи домохозяйств.
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Также только в этом районе зафиксировали примерно 1700 вспышек молний.
Затоплены и другие регионы
Уже 28 июля дождь переместился на юг, поэтому непогоду на себе ощутили и другие регионы. В частности, дожди затопили улицы в городе Кристианстад. К счастью, пострадавших нет. Серьезных повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.
Масштабные ливни в Европе: коротко
- В Европе фиксируют мощные аномальные ливни. Они уже нанесли большой ущерб и даже привели к человеческим смертям.
- Сильно пострадала Германия, Бельгия, Чехия, Австрия и другие страны.
- Страховые компании Германии подсчитали, что непогода нанесла ущерб на более чем 5 миллиардов евро.
- Издание Politico сообщило, что Евросоюз заранее знал об опасности сильных наводнений.