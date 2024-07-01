Грозы с градом и значительные дожди: часть Украины снова накроет мощная непогода

На Украину в ближайшие дни надвигается мощная непогода. Синоптики прогнозируют грозы с градом и значительные дожди.

Первоначально предупреждение о значительных осадках касается жителей западных областей нашего государства. Также увеличатся и порывы ветра.

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Какие области накроет мощная непогода

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что 1 июля днем в западных областях ожидаются грозы, а в отдельных районах – даже град. Кроме того, шквалы ветра, со скоростью от 15 до 20 метров в секунду, ожидают в Волынской, Львовской и Закарпатской областях значительные дожди, из-за чего там объявили I уровень опасности, желтый.

Уже 2 июля в западных и Житомирской областях также прогнозируют грозы, днем местами град. В этот день ветровые шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду, прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Там также ожидают значительные дожди, из-за чего объявлен I уровень опасности, желтый.



Где будет непогода 1 – 2 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что по прогнозам Укргидрометцентра, среднемесячная температура в июле будет колебаться от 20 до 26 градусов тепла, а в Карпатах ожидается – от 16 до 18 градусов тепла. Эти температуры будут на 1,5 – 2,0 градуса выше сезонной нормы.

По данным синоптиков, месячное количество осадков прогнозируется в пределах от 37 до 93 миллиметров. В Ровенской и Карпатской областях ожидается от 95 до 113 миллиметров осадков, а в самих Карпатах – от 131 до 170 миллиметров. Эти показатели находятся в пределах нормы для этого периода.