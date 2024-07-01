Першочергово попередження про значні опади стосується жителів західних областей нашої держави. Також збільшаться і пориви вітру.

До теми Чи можливі у липні заморозки, де буде найспекотніше, а де – найбільше литиме: погода на місяць

Які області накриє потужна негода

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що 1 липня вдень у західних областях очікують грози, а в окремих районах – навіть град. Окрім того, шквали вітру, зі швидкістю від 15 до 20 метрів на секунду, очікують у Волинській, Львівській та Закарпатській областях значні дощі, через що там оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Уже 2 липня у західних та Житомирській областях також прогнозують грози, вдень місцями град. Цього дня вітрові шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду, прогнозують у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Там також очікують значні дощі, через що оголошено I рівень небезпечності, жовтий.



Де буде негода 1 – 2 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що за прогнозами Укргідрометцентру, середньомісячна температура в липні коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла, а в Карпатах очікується – від 16 до 18 градусів тепла. Ці температури будуть на 1,5 – 2,0 градуси вищими за сезонну норму.

За даними синоптиків, місячна кількість опадів прогнозується в межах від 37 до 93 міліметрів. У Рівненській та Карпатській областях очікується від 95 до 113 міліметрів опадів, а в самих Карпатах – від 131 до 170 міліметрів. Ці показники перебувають в межах норми для цього періоду.