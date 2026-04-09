  • В Киеве 7 апреля резко ухудшилась погода – в отдельных районах города зафиксировали град и сильные порывы ветра. Непогода пришла в столицу после мощных штормов в западных областях Украины.

  • Такая погода является продолжением общего ухудшения по стране. Ранее сильная непогода накрыла Волынь, Ровенскую и Львовскую области. Там выпал интенсивный град, бушевали шквалы, а также были зафиксированы повреждения зданий и обесточивание населенных пунктов.

  • В частности, в Ровенской области ураганом повредило кровлю лицея, что свидетельствует о силе стихии. Синоптики отмечают, что "теплая весна взяла паузу", а погодные условия в ближайшие дни будут оставаться нестабильными.