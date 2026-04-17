В ближайшие часы Украину накроют грозы и шквалы: где объявлена опасность

В Украине 17 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий в нескольких регионах. Синоптики предупреждают о грозах и сильных порывах ветра до 15 – 20 метров в секунду.

В ряде областей объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В каких областях ожидается непогода?

В пятницу, 17 апреля, часть Украины накроет непогода с грозами и шквальным ветром.

Предупреждение касается сразу нескольких областей, где ухудшение погодных условий ожидается уже в ближайшие часы. Специалисты призывают жителей быть осторожными и учитывать погодные риски.

Львовская область

Во Львовской области в ближайший час с сохранением до конца суток 17 апреля прогнозируют грозы и порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду. Аналогичная ситуация ожидается и во Львове.

Объявлен I уровень опасности (желтый), что свидетельствует о потенциально опасных погодных условиях.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области и городе Хмельницкий в ближайшие три часа 17 апреля прогнозируют грозы и сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Синоптики также объявили желтый уровень опасности.

Харьковская область

В Харьковской области и городе Харьков в ближайший час с сохранением до конца суток ожидаются грозы и шквальный ветер с порывами до 15 – 20 метров в секунду.

Непогода может сопровождаться резкими порывами ветра и кратковременными дождями. Действует I уровень опасности (желтый).

Закарпатская область

В западной части Закарпатской области и в Ужгороде во второй половине дня 17 апреля прогнозируют порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду. Сильный ветер представляет потенциальную опасность. Также объявлен желтый уровень опасности.

В каких областях прогнозируют похолодание?