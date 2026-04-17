В ряде областей объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
В каких областях ожидается непогода?
В пятницу, 17 апреля, часть Украины накроет непогода с грозами и шквальным ветром.
Предупреждение касается сразу нескольких областей, где ухудшение погодных условий ожидается уже в ближайшие часы. Специалисты призывают жителей быть осторожными и учитывать погодные риски.
- Львовская область
Во Львовской области в ближайший час с сохранением до конца суток 17 апреля прогнозируют грозы и порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду. Аналогичная ситуация ожидается и во Львове.
Объявлен I уровень опасности (желтый), что свидетельствует о потенциально опасных погодных условиях.
- Хмельницкая область
В Хмельницкой области и городе Хмельницкий в ближайшие три часа 17 апреля прогнозируют грозы и сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Синоптики также объявили желтый уровень опасности.
- Харьковская область
В Харьковской области и городе Харьков в ближайший час с сохранением до конца суток ожидаются грозы и шквальный ветер с порывами до 15 – 20 метров в секунду.
Непогода может сопровождаться резкими порывами ветра и кратковременными дождями. Действует I уровень опасности (желтый).
- Закарпатская область
В западной части Закарпатской области и в Ужгороде во второй половине дня 17 апреля прогнозируют порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду. Сильный ветер представляет потенциальную опасность. Также объявлен желтый уровень опасности.
В каких областях прогнозируют похолодание?
В Украине в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться ночными заморозками в ряде регионов. По данным синоптиков, температура может опускаться до 0...3 градусов мороза как на поверхности почвы, так и местами в воздухе.
В ночь на 19 апреля заморозки прогнозируют в северных областях, в частности на Киевщине. Уже 20 апреля зона похолодания расширится на восточные и большинство центральных регионов страны, за исключением Винницкой области.
Кроме этого, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях возможны заморозки не только на почве, но и в воздухе. В этих регионах объявлен повышенный, оранжевый уровень опасности.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут быть опасными для раннецветущих плодовых деревьев. Резкое снижение температуры способно повредить урожай, особенно в период активного цветения.