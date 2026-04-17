У низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Дивіться також Тепло увірветься у частину областей: синоптики дали новий прогноз

У яких областях очікується негода?

У п’ятницю, 17 квітня, частину України накриє негода із грозами та шквальним вітром.

Попередження стосується одразу кількох областей, де погіршення погодних умов очікується вже найближчими годинами. Фахівці закликають жителів бути обережними та враховувати погодні ризики.

Львівська область

У Львівській області в найближчу годину зі збереженням до кінця доби 17 квітня прогнозують грози та пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду. Аналогічна ситуація очікується й у Львові.

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий), що свідчить про потенційно небезпечні погодні умови.

Хмельницька область

У Хмельницькій області та місті Хмельницький у найближчі три години 17 квітня прогнозують грози та сильні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Синоптики також оголосили жовтий рівень небезпеки.

Харківська область

У Харківській області та місті Харків у найближчу годину зі збереженням до кінця доби очікуються грози та шквальний вітер із поривами до 15 – 20 метрів за секунду.

Негода може супроводжуватися різкими поривами вітру та короткочасними дощами. Діє I рівень небезпечності (жовтий).

Закарпатська область

У західній частині Закарпатської області та в Ужгороді в другій половині дня 17 квітня прогнозують пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду. Сильний вітер становить потенційну небезпеку. Також оголошено жовтий рівень небезпечності.

У яких областях прогнозують похолодання?