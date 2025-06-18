Часть Украины накроет непогода: где прогнозируют ухудшение погодных условий

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий для части областей Украины. В этих регионах в четверг, 19 июня прогнозируют сильные ветры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные гидрометеорологические центры.

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Где прогнозируют сильные ветры 19 июня

Винницкая область

В Винницком областном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях для региона и города Винница. Днем 19 июня ожидаются порывы ветра, со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Из-за этого в Винницкой области объявили І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли,

– говорится в сообщении.

Тернопольская область

В Тернопольском областном центре по гидрометеорологии рассказали, что в области 19 июня днем местами ожидаются порывы северо-западного ветра, скорость которого может составлять от 15 до 20 метров в секунду. Также сильный ветер прогнозируют и в самом Тернополе.

По всей Тернопольской области объявили І уровень опасности, желтый.

Полтавская область

Полтавский областной центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях по Полтавской области и городу Полтава. Днем 19 июня там прогнозируют порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Запорожская область

Запорожский областной центр по гидрометеорологии также заявили, что днем 19 июня в регионе ожидаются порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду. Там в этот день будет І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к повреждению линий электропередач, падение деревьев, увеличение вероятности ДТП,

– говорится в сообщении.

Харьковская область

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии отметили, что днем 19 июня по городу и по области ожидаются порывы ветра, со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Там объявили I уровень опасности, желтый.