Часть Украины накроет непогода: где прогнозируют ухудшение погодных условий
- Синоптики прогнозируют сильные ветры 19 июня в Винницкой, Тернопольской, Полтавской, Запорожской и Харьковской областях со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
- Во всех указанных областях объявлен І уровень опасности (желтый), что может привести к осложнениям в движении транспорта, а также работы энергетики и коммунальных служб.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий для части областей Украины. В этих регионах в четверг, 19 июня прогнозируют сильные ветры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные гидрометеорологические центры.
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Где прогнозируют сильные ветры 19 июня
- Винницкая область
В Винницком областном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях для региона и города Винница. Днем 19 июня ожидаются порывы ветра, со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Из-за этого в Винницкой области объявили І уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли,
– говорится в сообщении.
- Тернопольская область
В Тернопольском областном центре по гидрометеорологии рассказали, что в области 19 июня днем местами ожидаются порывы северо-западного ветра, скорость которого может составлять от 15 до 20 метров в секунду. Также сильный ветер прогнозируют и в самом Тернополе.
По всей Тернопольской области объявили І уровень опасности, желтый.
- Полтавская область
Полтавский областной центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях по Полтавской области и городу Полтава. Днем 19 июня там прогнозируют порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
- Запорожская область
Запорожский областной центр по гидрометеорологии также заявили, что днем 19 июня в регионе ожидаются порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду. Там в этот день будет І уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к повреждению линий электропередач, падение деревьев, увеличение вероятности ДТП,
– говорится в сообщении.
- Харьковская область
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии отметили, что днем 19 июня по городу и по области ожидаются порывы ветра, со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Там объявили I уровень опасности, желтый.