Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві гідрометеорологічні центри.

До теми Спека до +30, а місцями дощ та сильний вітер: погода на 19 червня

Де прогнозують сильні вітри 19 червня

Вінницька область

У Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища для регіону та місту Вінниця. Вдень 19 червня очікуються пориви вітру, зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

Через це у Вінницькій області оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств, будівельної галузі,

– мовиться у повідомленні.

Тернопільська область

У Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології розповіли, що в області 19 червня вдень місцями очікуються пориви північно-західного вітру, швидкість якого може становити від 15 до 20 метрів на секунду. Також сильний вітер прогнозують і в самому Тернополі.

По всій Тернопільській області оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Полтавська область

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища по Полтавській області та місту Полтава. Вдень 19 червня там прогнозують пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

Запорізька область

Запорізький обласний центр з гідрометеорології також заявили, що вдень 19 червня у регіоні очікуються пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду. Там цього дня буде І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до пошкодження ліній електропередач, падіння дерев, збільшення ймовірності ДТП,

– мовиться у повідомленні.

Харківська область

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології зазначили, що вдень 19 червня по місту та по області очікуються пориви вітру, зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Там оголосили I рівень небезпечності, жовтий.