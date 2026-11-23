В Украине 23 ноября ожидается ухудшение погоды с сильными осадками, гололедом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности для ряда областей.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какие области затронет непогода?

Днем в понедельник, по данным синоптиков, в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидается сильный дождь.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет идти сильный дождь с мокрым снегом. Также возможно образование снежного покрова высотой от 1 до 8 сантиметров.

Кстати, жители Харькова уже делятся в соцсетях фотографиями заснеженных улиц города.

В Харькове выпал снег: смотрите видео

Погоду ухудшат и порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду, которые прогнозируются в южных, восточных и центральных областях, за исключением Винницкой.

Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– предупредили в Укргидрометцентре.

I уровень опасности из-за непогоды 23 ноября / Укргидрометцентр

Какая будет температура воздуха?

Ранее синоптики прогнозировали для большинства южных областей значительные дожди, которые будут идти днем. В центральных регионах и в Харьковской области ожидается значительный дождь с мокрым снегом, местами возможно его налипание.

На остальной территории страны местами пройдет небольшой снег, а на Востоке – умеренный дождь.

В Карпатах в течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах -1...-6 градусов, а высота снежного покрова увеличится еще на 2–8 сантиметров.

На остальной территории термометры покажут +2...-4 градуса ночью и 0...+5 градусов днем. Теплее всего будет в южной части страны, где в ночные часы ожидается +3...+8 градусов, а днем температура поднимется до +7...+12 градусов.

Напомним, в конце ноября в Украине ожидается заметное похолодание. В начале последней недели месяца во многих областях будет идти снег и мокрый снег, а ближе к выходным установится морозная погода без осадков.