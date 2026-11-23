Погода

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Adv

популярні відео

Які області накриє негода?

Вдень понеділка, за даними синоптиків, у Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях очікується значний дощ.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях йтиме значний дощ разом із мокрим снігом. Можливе також утворення снігового покриву заввишки від 1 до 8 сантиметрів.

До речі, жителі Харкова вже діляться кадрами засніжених вулиць міста у соцмережах.

У Харкові засніжило: дивіться відео

Погоду погіршать і пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, які прогнозують у південних, східних та центральних областях, за винятком Вінницької.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту– попередили в Укргідрометцентрі.

I рівень небезпечності через негоду 23 листопада / Укргідрометцентр

Яка буде температура повітря?

Раніше синоптики прогнозували для більшості південних областей значні дощі, що йтимуть вдень. У центральних регіонах та на Харківщині очікується значний дощ із мокрим снігом, подекуди можливе його налипання.

Реклама

На решті території країни подекуди пройде невеликий сніг, а на Сході – помірний дощ.

У Карпатах упродовж доби температура повітря коливатиметься в межах -1...-6 градусів, а висота снігового покриву зросте ще на 2 – 8 сантиметрів.

На решті території термометри покажуть +2...-4 градуси вночі та 0...+5 градусів вдень. Найтепліше буде в південній частині країни, де у нічні години очікується +3...+8 градусів, а вдень температура підніметься до +7...+12 градусів.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Україні очікується відчутне похолодання. На початку останнього тижня місяця в багатьох областях йтиме сніг і мокрий сніг, а ближче до вихідних встановиться морозна погода без опадів.