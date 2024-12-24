В Киеве и части областей объявили предупреждение из-за опасных метеорологических явлений

В Украине обнародовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в столице и части областей во вторник, 24 декабря, которые продержатся в течение суток, а также в течение среды, 25 декабря.

В связи с этим в Киеве объявлен І уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Смотрите также На следующей неделе ударят морозы: Украину накроют снегопады и ледяные дожди

Что известно о тумане в Украине

По данным ГСЧС Украины, до конца дня 24 декабря в Украине, кроме западных и большинства южных областей, в Киеве и регионе, а также ночью и утром 25 декабря в северной части страны синоптики прогнозируют туман.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны! Берегите себя и близких,

– говорится в сообщении спасателей.

Там также сообщили, что из-за сильного тумана видимость будет от 200 до 500 метров. В КГГА вышеуказанную информацию подтвердили, и также посоветовали быть осторожными из-за возможных осложнений на отдельных участках дорог.

"При объявлении воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие", – напоминает местная власть.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщали, что в течение 24 декабря небольшие дожди пройдут в западных, северных и Винницкой областях. Между тем на остальной территории Украины осадков не прогнозировали. Тогда отмечалось, что на Левобережье ночью и в первой половине дня ожидаются туманы.