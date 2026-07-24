Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Каковы последствия сильного ливня и града в Киеве?
Ливень обрушился на столицу после 17:00. Киевляне также сообщали о громе.
Непогода в Киеве 24 июля: смотрите видео
Впоследствии в городе также выпал град. Местами его было настолько много, что образовались небольшие белые кучи этих осадков.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В столице также был град: смотрите видео
Белые кучи града в Киеве: смотрите видео
В сети также появились кадры, как ливень обрушился на одну из киевских маршруток. Там образовались лужи, а в транспортном средстве спокойно ехали пассажиры.
Ливень в Киеве застал и маршрутку: смотрите видео
Что известно о непогоде в других областях Украины?
Град также выпал в Ровенской области. Кадрами непогоды поделились жители города Березно.
В Березном также выпал град: смотрите видео
Из-за осадков дороги стали белыми. Также град легко собирается в ладони.
Масштабы непогоды в Ровенской области: смотрите видео
По информации Ровенского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 25 июля в городе Ровно и по области ожидаются грозы. Ночью и утром местами прогнозируется туман с видимостью 200–500 метров.
Также град устилал землю в Винницкой области.
В Винницкой области также град: смотрите видео
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что 24 июля ряд областей Украины накроют грозы. Речь шла о западных регионах нашей страны, а также о Житомирской и Винницкой областях.