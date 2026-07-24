Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Які наслідки сильної зливи та граду у Києві?

Злива накрила столицю після 17:00. Кияни також повідомляли про грім.

Негода у Києві 24 липня: дивіться відео

Згодом у місті також випав град. Подекуди його було настільки багато, що утворилися невеликі білі купи цих опадів.

У столиці також був град: дивіться відео

Білі купи граду у Києві: дивіться відео

У мережі також з'явилися кадри, як злива дісталася однієї із київських маршруток. Там утворилися калюжі, а в транспортному засобі спокійно подорожували пасажири.

Злива у Києві дісталася й маршрутки: дивіться відео

Що відомо про негоду в інших областях України?

Також град випав і у Рівненській області. Кадрами негоди поділилися жителі міста Березне.

У Березному також випав град: дивіться відео

Через опади дороги стали білими. Також град легко збирається у долоні.

Масштаби негоди у Рівненській області: дивіться відео

За інформацією Рівненського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 25 липня у місті Рівне та по області очікуються грози. Вночі та вранці місцями прогнозується туман із видимістю 200 – 500 метрів.

Також градом встелило землю у Вінницькій області.

У Вінницькій області також град: дивіться відео

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що 24 липня низку областей України накриють грози. Йшлося про західні регіони нашої держави, а також Житомирську та Вінницьку області.