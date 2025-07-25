Непогода снова накроет Украину: какие области в опасности: какие области в опасности

Часть областей Украины в пятницу накроет непогода. Синоптики прогнозируют там грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где ожидается непогода 25 июля?

Запад Украины снова попал под штормовое предупреждение из-за непогоды. В пятницу, 25 июля, днем регионы накроет гроза.

Так первый уровень опасности объявили в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Из-за грозы могут быть перебои с электроснабжением и движением транспорта. Учитывайте опасные погодные условия и помните о правилах безопасности во время грозы. В частности, стоит быть внимательными при пользовании электрическими приборами, которые могут притягивать молнию. Также не рекомендуется прятаться от непогоды под высокими деревьями и находиться возле воды.

К слову, погода в западных областях 25 июля будет теплой. Днем температура воздуха поднялась до +25...+30 градусов, а на остальной территории в пятницу – +28...+33 градусов. В большинстве южных областей и в Крыму несколько жарче – +35.

В части областей осадки и грозы продолжатся на выходных и в начале следующей недели. В субботу ливни ожидаются на всей территории, кроме Юга и Юго-Востока, а в воскресенье кратковременные дожди будут на Правобережье. 28 и 29 июля осадки снова пройдут в западных областях, а также в части центральных и южных регионов.