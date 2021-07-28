Самое время на море: всю Украину, кроме Юга, накроют грозы
Источник:ГСЧС
Грозы и проливные дожди вернулись в Украину. 29 июля к ним следует быть готовыми жителям почти всех украинских регионов. На безоблачное небо могут надеяться только в южных областях.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасных погодных явлениях. Во всех регионах, кроме южных, 1 уровень опасности – желтый.
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На Западе и в Центре возможны шквалы и даже град
Без дождя может обойтись в Крыму, Херсонской, Одесской и Николаевской областях, а также на Запорожье. На Западе и в Центре возможен шквальный ветер и даже град. Порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Непогода в Украине 29 июля / Карта Укргидрометцентра
В ряде регионов – чрезвычайная пожарная опасность
Также 29 июля в ряде регионов объявили о пожарной опасности. В частности, это касается: Крыма, Херсонской и Одесской областей, восточных регионов, а также нескольких западных – Прикарпатья, Тернопольской и Львовской областей.Обратите внимание!
Пожарная опасность в Украине / Карта Укргидрометцентра
Какие температурные показатели обещают метеорологи?Жарче всего 29 июля будет на юге – +30...+35 градусов. Меньше воздуха прогреется на Западе + 26... + 29. В остальных регионах показатели будут колебаться в пределах +28... + 32.
В августе в Украине будет жарко
Отметим, что в августе, по информации синоптиков, будет очень жарко. Однако таких мощных шквалов и гроз, как это было в июле, вероятно, не будет. Количество осадков будет характерным для этого месяца.