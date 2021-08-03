Циклон принесет дожди в Украину: какие области накроет осадками

В Украину 4 августа придет циклон Генри. Кратковременными дождями и грозами сначала накроет западные области Украины.

По словам синоптика Натальи Диденко, уже вечером 4 августа осадки дойдут до Винниччины, Житомирщины и запада Одесской области. В остальных регионах в этот день будет сухо.

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На Западе – прохладнее, на Востоке – жарче

Будут отличаться и температурные показатели. Так в западных областях будет прохладнее всего – +22...+26 градусов, в северных и центральных – +25...+29. А вот на Востоке и Юге воздух прогреется всего до +25...29. В Киеве дождей, как и сильной жары не прогнозируют.

Шансов на дождь станет больше в пятницу и ночью в субботу. 5 – 6 августа, кому интересно и важно, ощутимо усилится ветер, вероятно даже до штормовых значений,

– не утешила Диденко.

Осадки придут и в центральные области 6 – 7 августа

5 августа, вероятно, будет дождливо не только на Западе, но и на севере. 6 августа осадки придут и в часть центральных областей. На Востоке и юге – сухо. А вот 7 августа ситуация изменится на противоположную – дождевики и зонтики нужно будет взять жителям южных и восточных, а также части центральных регионов. На остальной территории будет сухо.

Прогноз погоды на 6 августа / Карта Укргидрометцентра



Прогноз погоды на 7 августа / Карта Укргидрометцентра