Серьезные травмы: в Одессе непогода повалила дерево прямо на людей

В Украине бурлит мощная непогода. В частности, шквальный ветер наделал беды в Одессе.

В городе сохраняется штормовое предупреждение. К сожалению, в результате падения деревьев пострадали два человека. Об этом 24 Канала сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

К теме В Одесской ОВА уточнили количество ракет и разрушения в результате ночных обстрелов

Опасность сохраняется

По словам спикера, одна женщина получила серьезные травмы. К счастью, она жива, ее доставили в больницу для дальнейшего лечения. Еще одному мужчине была оказана помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, повреждения получили несколько автомобилей. Повреждены и высоковольтные сети, в результате чего без электроэнергии осталось более 150 населенных пунктов.

Больше всего пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы. По состоянию на 12 часов в 153 населенных пунктах возобновили электроснабжение. В настоящее время отключенными остаются 7, в двух из них частично восстановлено питание,

– сообщил Братчук.

К ликвидации последствий непогоды привлечены: 78 аварийных бригад, 230 специалистов и 100 единиц техники.

Братчук рассказал о непогоде в Одессе: смотрите видео

Представитель Одесской ОВА в очередной раз подчеркнул, что остается минно-взрывная опасность, потому что штормит в море. 28 марта снова выбросило мину на берег, она детонировала в воде, никто не пострадал. Запрет на посещение пляжей действует, он будет сохраняться по меньшей мере до нашей победы. Но после этого купаться нельзя будет еще некоторое время, пока не состоятся процессы разминирования.

"Пожалуйста, берегите себя и своих близких! Я обращаюсь прежде всего к одесситам и жителям Одесского региона", – подытожил Братчук.

Что известно о непогоде в Одессе