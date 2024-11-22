Непогода накроет Киев и области: когда и чего именно ждать
В субботу, 23 ноября, в Украине снова ожидается осложнение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильном ветре, снеге и гололеде.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Читайте также Похолодание в Украине: ударят ли сильные морозы уже вскоре
Непогода в Украине
На 23 ноября объявлен I уровень опасности (желтый). Ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица. В частности:
- в Киеве и области на дорогах гололедица, ночью значительный мокрый снег и налипание мокрого снега;
- в северных областях, в Винницкой и Черкасской областях – значительный мокрый снег, налипание мокрого снега ночью, гололедица на дорогах;
- в центральных, южных и восточных областях – значительный дождь. Также в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях ожидаются порывы ветра 17–22 метра в секунду, на юге местами до 25 метров в секунду;
- в западных областях на дорогах гололедица.
Призываем водителей и пешеходов быть особенно осторожными, соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок,
– подчеркнули в ГСЧС.
Смотрите также Киев засыпало снегом: зимние фото и видео
Смотрите также В Карпатах зафиксировали снежный шторм: апокалиптическое видео
Погода на зиму в Украине
- Ранее в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказывала, ожидается, что зима в нашем государстве будет теплой. Так, средняя за сезон температура может превысить норму на 2 градуса.
- Кстати, за последние 30 лет зима в Украине стала теплее почти на 1,5 градуса, по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году, отметила эксперт.
- Однако, резкие снижения температуры и вторжение арктического холода также возможны.
- Обычно, самая низкая температура воздуха зимой наблюдается в восточных областях и на высокогорье Карпат. Вероятно, что и этот год не будет исключением.
- Однако, спрогнозировать сейчас, будут ли 30-градусные морозы и где именно, – невозможно, подчеркнула Вера Балабух.