В Украине также повысится уровень воды: где именно и есть ли опасность

Сильные наводнения накрыли Центральную Европу. В результате непогоды есть погибшие. Изменение гидрологической ситуации также ожидается в Украине.

Об этом предупредили в ГСЧС. Где и чего именно ждать, а также прогнозируют ли негативные последствия, передает 24 Канал.

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Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

16 – 17 сентября, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейнов Прута и Серета ожидается возобновление подъема уровня воды на 0,2 – 1,0 метра на 08:00 15 сентября.

В местах прохождения интенсивных ливней будет происходить формирование значительного склонного и местного стока. Без негативных последствий,

– отметили в Укргидрометцентре.

Кстати, ГСЧС в Ивано-Франковской области объявила штормовое предупреждение.

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Где прогнозируют паводки / Скриншот с карты Укргидрометцентра

Кстати, по прогнозу синоптиков, 16 сентября в большинстве западных, южных областей и в оккупированном Крыму пройдут умеренные, а ночью в Карпатах, на Прикарпатье и Одесчине местами значительные дожди.

17 – 18 сентября в южной части, 17 сентября и в Карпатах и ​​на Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза.