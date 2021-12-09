Непогода в Украине обесточила почти 150 населенных пунктов

По состоянию на четверг, 9 декабря, непогода в Украине обесточила 148 населенных пунктов. В эпицентре непогоды оказались сразу 5 областей.

Спасатели рассказали, что причиной обесточивания стали дождь и мокрый снег. Рекордсменкой по количеству населенных пунктов без света стала Киевская область.

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Какие области пострадали от непогоды

Киевская – обесточены 64 населенных пункта.

Черниговская – 47 населенных пунктов.

Житомирская – 15 населенных пунктов.

Винницкая – 18 населенных пунктов.

Донецкая – 4 населенных пункта.

К восстановлению энергоснабжения уже привлекли специалистов.

ГСЧС предупредила о гололедице

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в четверг, 9 декабря, ряд областей Украины будет страдать от гололеда.

Спасатели объявили о желтом уровне опасности. В частности, с нарушениями могут работать службы электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства. Иногда в случае желтого уровня опасности даже останавливают движение транспорта.

Гололедицу прогнозируют в западных и северных областях.

Страдать от непогоды придется также жителям Киева.

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По состоянию на 8 декабря в Карпатах выпало около полуметра снега. Путешественников, которые планируют идти в горы, призвали быть внимательными и осторожными.