Непогода отступит ненадолго: где снова будет лить несколько дней подряд

В пятницу только ночью на крайнем Востоке кратковременный дождь и град. А днем уже без осадков по всей Украине. Впрочем, такая погода будет недолго.

В каких областях снова пройдут дожди и грозы на выходных, где прогнозируют град, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды

Синоптики прогнозировали, что 21 июня без осадков. Только на крайнем Востоке ночью ожидаются кратковременные дожди, а также гроза. Ночью в Украине +11 – +16 градусов, днем +22 – +27. Однако, на Закарпатье до +30.

В субботу преимущественно без осадков, лишь днем на Западе дожди и грозы, а в отдельных районах град, шквалы 15 – 20 метров на секунду. Ночью +12 – +19, днем +25 – +30. На Западе +28 – +33.

В воскресенье, 23 июня, в Украине, кроме Юга и Востока, местами снова кратковременные дожди и грозы. Ночью +16 – +21, днем +28 – +33, на Западе и севере +25 – +30.

Ветер будет преимущественно северо-западный и западный, 5 – 10 метров в секунду. Днем 21 июня в восточных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Ориентировочный прогноз погоды на 22 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по прогнозу на картах, в понедельник дожди и грозы ожидаются только на Юге. Далее, 25 июня, по всей Украине уже, вероятно, будет без осадков.

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Ориентировочный прогноз погоды на 25 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, ранее синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что в июне 2024 года месячное количество осадков ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров, но в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171 миллиметра, что в пределах нормы.