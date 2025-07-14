14 июля, 16:41
Часть Украины накроет непогода: где ожидать туман, грозы и град
Основні тези
- 15 июля в ряде областей Украины ожидается непогода, включая туман, грозы, град и дожди.
- Во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Сумской областях и Луцке объявлен повышенный уровень опасности из-за погодных явлений.
- Синоптики предупреждают о тумане, грозы и шквалы ветра в разных регионах, в частности во Львове и Ровно.
В ряде областей ожидается непогода во вторник, 15 июля. В соответствующих регионах могут быть туман, грозы, град и дожди.
О непогоде в Украине 15 июля рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующие областные центры по гидрометеорологии.
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Где ожидать непогоду 15 июля?
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в ряде областей Украины. Учитывать прогноз погоды нужно в таких регионах:
- У Львовской области 15 июля ночью и утром может быть туман видимостью 200 – 500 метров и местами грозы. Во Львове ожидается такой же туман и гроза днем. В регионе объявлен повышенный уровень опасности.
- У Тернопольской области могут быть грозы днем и местами град. Также объявлен первый (желтый) уровень опасности.
- У Ровенской области ожидается туман с видимостью до 500 метров – объявлен повышенный уровень опасности. Также известно, что во второй половине дня 14 июля в городе ожидаются грозы и шквалы ветра до 20 метров в секунду.
- В Ивано-Франковской области 15 июля может быть переменная облачность, ночью без осадков, а днем умеренный кратковременный дождь, местами грозы. Ветер западный до 12 метров в секунду, а днем местами порывы до 20 метров в секунду.
- У Сумской области и в городе днем 15 июля ожидается гроза – объявлен первый (желтый) уровень опасности.
- У Луцке ночью и утром ожидается туман с видимостью до 20 метров. Также повышенный уровень опасности.