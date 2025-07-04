Большую часть Украины накроет непогода: синоптики опубликовали предупреждение

Ночью в субботу, 5 июля, большинство областей Украины накроет непогода. Синоптики прогнозируют грозы, шквалы и местами даже град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине 5 июля

По данным Укргидрометцентра, ночью грозы прогнозируются на севере страны, в Харьковской области и большинстве центральных регионов.

Днем непогода переместится на юго-восток и восток Украины. Местами возможны град и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики также предупреждают о І уровне опасности, желтом.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– говорится в сообщении.

Какие области Украины накроет непогода / Фото: Укргидрометцентр

К слову, ранее Укргидрометцентр сообщал, что июль – это месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, а также периодами жаркой засушливой погоды.

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура предполагается в пределах +21,6 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19. Это на 2 – 2,5 градуса выше нормы.