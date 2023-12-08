Из-за непогоды синоптики объявили почти по всей территории Украины, кроме Запада и Крыма, первый уровень опасности. Поэтому украинцам стоит подготовиться к настоящим каткам на дорогах.

К теме Снег и другие осадки, местами значительные порывы ветра: какой будет погода в Украине 8 декабря

Синоптики предупреждают об гололеде

В Укргидрометцентре отметили, что 8 декабря на всех дорогах страны, кроме западных областей, ожидается гололедица.

В частности, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях возможна гололедица. В то же время в Одесской и Николаевской областях – налипание мокрого снега.


В большинстве областей Украины объявили первый уровень опасности / Карта Укргидрометцентра

Из-за прихоти погоды синоптики должны были объявить I или желтый уровень опасности. В частности, они отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Украине ожидают ухудшения погодных условий

  • В Укргидрометцентре предупредили, что ожидают ухудшение погодных условий уже с 11 декабря. Именно тогда в нашу страну придут настоящие зимние метели.
  • Синоптики отметили, что снег с дождем покроет большинство областей нашего государства. В то же время, бесснежной будет погода только на Юге Украины.
  • По данным синоптиков, непогода продлится по меньшей мере до 12 декабря. Сейчас на 11 – 12 декабря уровни опасности из-за непогоды не объявляли.
  • Температура 11 и 12 декабря будет радовать украинцев небольшим теплом. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя дневная температура будет составлять от -1 до +1 градуса.
  • Следует отметить, что из-за уничтожения температуры и ухудшения погодных условий в украинской электросети произошел дефицит. В "Укрэнерго" призвали граждан сознательно потреблять и экономить электроэнергию.
  • Пока плановых отключений из-за дефицита электроэнергии не предусматривается. В настоящее время по ряду причин без света остается 408 населенных пунктов.