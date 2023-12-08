Через негоду синоптики оголосили майже по всій території України, крім Заходу та Криму, перший рівень небезпечності. Тому українцям варто підготуватися до справжніх ковзанок на дорогах.
До теми Сніг та інші опади, місцями значні пориви вітру: якою буде погода в Україні 8 грудня
Синоптики попереджають про ожеледицю
В Укргідрометцентрі зазначили, що 8 грудня на всіх дорогах країни, крім західних областей, очікується ожеледиця.
Зокрема, в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях можлива ожеледь. Водночас в Одеській та Миколаївській областях – налипання мокрого снігу.
У більшості областей України оголосили перший рівень небезпечності / Карта Укргідрометцентру
Через примхи погоди синоптики мусили оголосити І або жовтий рівень небезпечності. Зокрема, вони наголошують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
В Україні очікують погіршення погодних умов
- В Укргідрометцентрі попередили, що очікують погіршення погодних умов уже з 11 грудня. Саме тоді у нашу країну прийдуть справжні зимові заметілі.
- Синоптики зазначили, що сніг з дощем накриє більшість областей нашої держави. Водночас безсніжною буде погода лише на Півдні України.
- За даними синоптиків, негода триватиме щонайменше до 12 грудня. Наразі на 11 – 12 грудня рівні небезпеки через негоду не оголошували.
- Температура 11 і 12 грудня все ж радуватиме українців невеличким теплом. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня денна температура становитиме від -1 до +1 градуса.
- Варто зазначити, що через знищення температури та погіршення погодних умов в українській електромережі стався дефіцит. В "Укренерго" закликали громадян свідомо споживати електроенергію та економити її.
- Наразі планових відключень через дефіцит електроенергії не передбачається. Наразі через низку причин без світла залишається 408 населених пунктів.