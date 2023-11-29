Зеленский в Одесской области провел совещание относительно последствий непогоды на Юге

Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 ноября, провел совещание относительно ликвидации последствий непогоды. Речь идет об Одесской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Украинский лидер отметил, что к ликвидации последствий непогоды присоединились спасатели, коммунальщики, полицейские и нацгвардейцы. Помощь предоставили водителям и пассажирам автомобилей, которые застряли на дорогах.

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Подробности о совещании

В Офисе Президента сообщили детали совещания, в котором приняли участие руководители регионов и представители городской власти Одессы. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что больше всего обесточенных населенных пунктов остается в Одесской и Николаевской областях.

Президент поручил оперативно ускорить работы по возобновлению электроснабжения. Глава государства отметил необходимость скорейшего увеличения количества аварийных бригад и техники, в частности, при необходимости, с использованием потенциала тех регионов, которые не пострадали от непогоды.

Владимир Зеленский также отметил, что необходимо увеличить количество "Пунктов несокрушимости", чтобы как можно больше людей могли получить необходимую помощь.

Ситуация на Юге

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в области работают "Пункты несокрушимости", продолжаются работы по возобновлению подачи электроэнергии в населенных пунктах. По его словам, в регионе не возникало проблем с водо- и газоснабжением. В первый день непогоды была задержка в работе железнодорожного транспорта на три часа. В общем последствия плохих погодных условий устраняются, возобновляется работа сетей.

Олег Кипер рассказал о повреждении котельной в Одессе в микрорайоне, где проживает около 120 тысяч человек. Там упала труба, сейчас ведутся ремонтные работы. ОВА поможет городу отремонтировать трубу за счет области. По его словам, повреждения смогут устранить ориентировочно до 15 декабря.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в регионе из-за непогоды было обесточено 295 населенных пунктов, в 263 из них уже возобновлено энергоснабжение. К другим расчищен проезд, начались ремонтные работы. В общей сложности было эвакуировано 453 граждан, жертв нет.

Ситуація в Киевской области

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко доложил, что в области была обеспечена жизнедеятельность граждан, все дороги расчистили. В пиковые часы было отключено от электроснабжения 48 тысяч абонентов. Через 11 часов они все были снова подключены.

Кроме того, известно о 127 ДТП, в которых погибли четыре человека.

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