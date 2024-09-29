Киевские власти сообщили об опасных метеорологических явлениях в столице.

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На Киев идет ураган

Так, в ближайший час с удержанием до конца дня в столице ожидается порывистый ветер, местами шквальный до 15 – 20 метров в секунду.

Ввиду сильного ветра, следует придерживаться следующих правил безопасности:

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей рекламными щитами столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

уберите с балконов и лоджий предметы, что не закреплены и могут упасть на улицу.

К слову, по словам синоптикини, с начала новой недели похолодание почувствуют жители западных, северных и центральных областей. Там могут быть проявления довольно-таки осеннего характера погоды. Интересно, что Юге и Востоке резкого похолодания еще не будет. Там будет оставаться более высокий температурный фон.