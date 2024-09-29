Київська влада повідомила про небезпечні метеорологічні явища у столиці.

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Так, у найближчу годину з утриманням до кінця дня у столиці очікується поривчастий вітер, місцями шквальний до 15 – 20 метрів за секунду.

️Зважаючи на сильний вітер, слід дотримуватися наступних безпекових правил:

• не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

• щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

• приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

До слова, за словами синоптикині, з початку нового тижня похолодання відчують жителі західних, північних і центральних областей. Там можуть бути прояви досить-таки осіннього характеру погоди. Цікаво, що Півдні і Сході різкого похолодання ще не буде. Там залишатиметься вищий температурний фон.