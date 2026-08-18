Об этом сообщает КГГА.

Какая будет погода в Киеве

18 августа синоптики прогнозируют в городе грозы, а в отдельных районах ожидается град и шквалы ветра со скоростью 15–20 метров в секунду.

В связи с объявлением желтого уровня опасности полотно флага на Печерских холмах будет временно спущено. Флаг вновь зареет над столицей, только что погодные условия стабилизируются.

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Конструкция на Печерских холмах и само полотно флага чрезвычайно массивны и требуют осторожного обращения во время штормовых предупреждений. Высота флагштока достигает почти 90 метров, а общий вес составляет 32 тонны.

Размер самого флага составляет 16 на 24 метра, что создает огромную парусную площадь при сильных порывах ветра.

Напомним, что 18 августа грозы, в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду прогнозируются в западных, днем – также в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

В то же время в ближайшее время значительных отклонений от нормы или аномалий не ожидается. Погода будет оставаться типичной для лета, однако постепенно будет приближаться к осеннему периоду.