Киев в ближайшие часы накроет гроза: І уровень опасности
- В Киеве объявлен I уровень опасности из-за грозы с возможными шквалами ветра 15-20 метров в секунду, которая ожидается в ближайший час и продлится до конца дня.
- Местные власти рекомендуют жителям закрыть окна, избегать рекламных щитов и линий электропередач, водителям снизить скорость, а в случае чрезвычайных ситуаций звонить в соответствующие службы.
В Киеве на ближайшие часы объявили I уровень опасности из-за ожидаемой грозы. Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и быть особенно осторожными на улицах.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. В ближайший час, с удержанием до конца дня, в Киеве ожидается гроза с возможными шквалами ветра 15-20 метров в секунду.
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В Киеве прогнозируют грозу и шквалы ветра
Специалисты советуют киевлянам закрыть окна и держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев и не оставлять рядом с ними автомобили. Водителям рекомендуют снизить скорость движения.
В случае подтопления дорог или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую КК "Киевавтодор" по номеру: 044 284 74 19.
Если упало дерево или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18.
При угрозе жизни из-за падения деревьев или веток немедленно обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 044 430 37 13 (КАРС).
В случае травмирования людей звоните в скорую помощь: 103.
Если исчезло светофорное регулирование или повреждены дорожные знаки, сообщайте в Центр организации дорожного движения по телефону: 050 387 35 42.