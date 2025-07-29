Из-за мощных ливней в Пекине погибло много людей: апокалиптические видео
- В Китае из-за ливней погибли по меньшей мере 30 человек, более 80 тысяч человек эвакуированы.
- Непогода остановила работу общественного транспорта, закрыла туристические места, а метеорологи прогнозируют новые ливни в течение следующих 3 дней.
Сильные дожди накрыли китайский Пекин, а в нескольких других восточных и центральных районах страны непогода усиливается и в дальнейшем. Стихия уже унесла жизни 30 человек.
В некоторых населенных пунктах нет электроэнергии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Что известно о непогоде в Китае?
Ливни начались на выходных. Из-за непогоды закрыли основные туристические места, приостановил свою работу и общественный транспорт.
В воскресенье, 27 июля, из горного района Миюнь, что расположен примерно в 2 часах езды от центра Пекина, было эвакуировано более 3000 жителей. Из самой столицы пришлось переселить более 80 тысяч человек.
Как заявлял президент Си, дожди вызвали "значительные жертвы и потери имущества" на севере страны.
Последствия непогоды в Китае: смотрите видео
Аварийно-спасательные и ликвидационные работы в пострадавших от наводнения пригородах Пекина продолжаются.
Отмечается, что центр китайской столицы избежал сильных дождей, а вот окраины города особенно сильно пострадали. За 10 часов до 6:00 29 июля в городских районах выпало в среднем 58,4 миллиметра осадков, а в других городах зафиксировали более 179 миллиметров.
Последствия сильных ливней в Китае: смотрите видео
При этом непогода не собирается отступать. Метеорологи предупреждают, что некоторые части Китая столкнутся с новыми сильными дождями в течение следующих 3 дней. Под угрозой снова Пекин, а также Тяньцзинь, Хэбэй, восточный Фуцзянь и Шанхай.
По некоторым данным, местами может выпасть до 270 миллиметров осадков.
Дожди на юго-востоке Китая вызвал тропический шторм, который на прошлой неделе накрыл Филиппины, а теперь движется к материку.