У деяких населених пунктах немає електроенергії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про негоду у Китаї?

Зливи почалися на вихідних. Через негоду закрили основні туристичні місця, призупинив свою роботу й громадський транспорт.

У неділю, 27 липня, з гірського району Міюнь, що розташований приблизно за 2 години їзди від центру Пекіна, було евакуйовано понад 3000 мешканців. З самої столиці довелося переселити понад 80 тисяч осіб.

Як заявляв президент Сі, дощі спричинили "значні жертви та втрати майна" на півночі країни.

Наслідки негоди у Китаї: дивіться відео

Аварійно-рятувальні та ліквідаційні роботи у постраждалих від повені передмістях Пекіна тривають.

Зазначається, що центр китайської столиці уникнув найсильніших дощів, а от околиці міста особливо сильно постраждали. За 10 годин до 6:00 29 липня у міських районах випало в середньому 58,4 міліметра опадів, а в інших містах зафіксували понад 179 міліметрів.

Наслідки сильних злив у Китаї: дивіться відео

При цьому негода не збирається відступати. Метеорологи попереджають, що деякі частини Китаю зіткнуться з новими сильними дощами протягом наступних 3 днів. Під загрозою знову Пекін, а також Тяньцзінь, Хебей, східний Фуцзянь та Шанхай.

За деякими даними, подекуди може випасти до 270 міліметрів опадів.

Дощі на південному сході Китаю спричинив тропічний шторм, який минулого тижня накрив Філіппіни, а тепер рухається до материка.