В городе хаос, затопило главные дороги, ТРЦ и аэропорт: кадры страшной стихии в Дубае
В Объединенных Арабских Эмиратах зафиксировано наибольшее количество осадков за 75 лет. Национальный центр метеорологии подтвердил, что рекордное количество осадков, которое выпало на страну за последние 24 часа является исключительным событием в климатической истории ОАЭ с начала записи климатических данных.
Ожидается, что в ближайшие часы будет еще больше осадков. Об этом сообщило издание Emirates 24/7.
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Рекордные ливни за 75 лет накрыли ОАЭ
В частности в Дубае выпала полуторагодовая норма дождя. В городе царит хаос.
Сильные грозы обрушились на Объединенные Арабские Эмираты во вторник, где был самый сильный дождь, который когда-либо регистрировался в стране за несколько часов. Он затопил части основных автомагистралей и международный аэропорт Дубая.
Затопленные дороги в ОАЭ: смотрите видео
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По данным издания Associated Press, полиция и сотрудники скорой помощи медленно проезжали по затопленным улицам Дубая. Во вторник молния время от времени "касалась" вершины Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире.
Из-за того, что сильно поднялся уровень воды на улицах образовались огромные лужи, а транспортным средствам трудно дальше осуществлять движение. В результате затопления из-за осадков в ОАЭ отменен ряд авиарейсов, а жителей призывают оставаться дома.
Движение самолетов в Дубае из-за стихии: смотрите видео
Гроза в ОАЭ: смотрите видео
Кроме этого, власть отменила обучение, а правительство снова ввело дистанционную работу в среду.
Затопленные из-за ливня дороги в Дубае: смотрите видео
Очевидцы делятся кадрами стихии в Дубае.
Последствия непогоды в ОАЭ / Фото из открытых источников
Машины жителей ОАЭ буквально "утопают" из-за ливней / Фото из открытых источников
Стихия царит в ОАЭ / Фото из открытых источников
Где больше всего выпало осадков в ОАЭ: что известно
- В Национальном центре метеорологии отметили, что пока что наибольшее количество осадков было зарегистрировано в районе Хатм Аль-Шакла в Аль-Айне.
- Там они достигли 254,8 миллиметра менее чем за 24 часа. Кроме того, Национальный центр метеорологических станций страны зафиксировал сильное количество осадков в нескольких областях.
- Согласно заявлению, опубликованному Национальным центром метеорологии, в ОАЭ за последние 24 часа выпало наибольшее количество осадков в своей новейшей истории во многих районах, что стало наибольшим количеством осадков с начала регистрации климатических данных в 1949 году.