Утром в Одессе выпала почти полумесячная норма осадков: движение в городе парализовано

Одессу накрыла мощная гроза. За день выпало значительное количество осадков, город парализован.

В Одессе прошла сильная гроза. Утром выпала почти полумесячная норма дождевых осадков – 19 миллиметров.

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Где затруднено движение

По состоянию на 12:30 в городе был небольшой дождь, который местами остановился.

На многих улицах движение затруднено или его нет вообще. В частности:

улица Варненская 3 – подтоплено, движение затруднено;

улица Армейская – подтоплена, движение затруднено;

проспект Небесной Сотни 4/6 – затоплено, движения нет;

проспект Глушко 27 – затоплено, движения нет;

улица Ильфа и Петрова 18 – затоплено, движения нет;

улица Вильямса 45/1 – затоплено, движения нет;

дорога в сторону аэропорта подтоплена, движение затруднено;

Люстдорфская дорога/улица Бреуса – подтоплена, движение затруднено;

улица Инглези/Космонавтов – подтоплена, движения нет;

улица Балковская – движение восстановлено;

улица Чепиги/Церковная – затоплено, движения нет;

улица Химическая – подтоплена, движение затруднено.

Кроме этого, временно приостановлено движение трамваев № 12, 15, 20. Зато троллейбус №12 ходит по улице Королева.

Ликвидация последствий продолжается.

В Одессе ликвидируют последствия непогоды / Фото председателя Одесской ОГА