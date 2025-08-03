В Краснодарском крае бушует стихия. Курортный юг России тонет в воде из-за разлива реки Дефань.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Что известно о потопе в Краснодарском крае?

Так, из-за ливней в Краснодарском крае России резко поднялся уровень воды. Река Дефань вышла из берегов и затопила дома в окрестных поселках.

Река Дефань вышла из берегов: смотрите видео

Местные публикуют видео, на которых по улицам льются потоки грязной воды. В некоторых селах раздаются сирены. Что интересно – несмотря на такие стихийные бедствия люди вынуждены спасаться собственноручно.

Масштабы потопа в Краснодарском крае: смотрите видео

Вода уже успела наделать много беды для россиян. Утром 3 августа в селе Дефановка в реку смыло четырех человек, которые переходили мост. Пострадавшим удалось зацепиться за дерево и дождаться спасателей.

Людей смыло с моста в воду: смотрите видео

В том же селе на мосту смыло и автобус, внутри которого было 25 человек. Всех удалось спасти. В Лермонтово также смыло мост, который был в аварийном состоянии. За рекой без переправы осталось 300 домов.

Момент разрушения моста попал на камеру: смотрите видео

На этом последствия непогоды не заканчиваются. На платной трассе М-4 "Дон" в направлении Джубги сошел селевой поток сошел. Теперь автомобили вынуждены двигаться в объезд через Новороссийск.

Кроме потопа, в Краснодарский край пожаловал еще и смерч. Пишут, что в Туапсинском стране вихрь разнес местную инфраструктуру, в частности пляж. Ветер даже вынес из моря катамаран, который едва не убил людей на берегу.

Смерч на пляже в Туапсинском крае: смотрите видео