Дожди, град, шквалы вскоре накроют Украину: в каких областях будет царить непогода
- Непогода с дождями, шквалами и градом ожидается в нескольких областях Украины.
- Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности из-за непогоды, жителей предупредили об осторожности, особенно вблизи деревьев и линий электропередачи.
- В Черновицкой области прогнозируют подъем уровня воды в реках из-за значительных осадков, возможны подъемы до 0,3 – 0,8 метров.
В ближайшие часы в некоторых областях Украины снова будет царить непогода. Часть территории накроют дожди и сильный ветер, местами может быть град.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. В регионах, которые накроет непогода, объявлен первый (желтый) уровень опасности.
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Где будут дожди и шквалы 16-17 июля?
Одна из областей, где уже до конца суток будет непогода в виде значительного дождя и местами града, является Хмельницкая область. Опасность существует как для областного центра, так и для других населенных пунктов.
У Черкасской области грозы, шквалы до 15 – 20 метров в секунду и град ожидаются в четверг, 17 июля. В Черкассах в этот день прогнозируют грозы.
Непогода также будет бушевать в Львове в течение всего дня 16 июля. В городе прогнозируют значительный дождь и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
До конца дня 16 июля сильный дождь, грозы, а местами – шквалы 15 – 20 метров в секунду и град будут в Ровно и области.
На Одесской области вторая часть суток 16 июля пройдет с грозой.
У Чернигове и области грозы, местами усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду и возможный град прогнозируют 17 июля.
Штормовое предупреждение на 17 июля объявили также в Харьковской области. В регионе днем возможно будут бушевать грозы, а местами и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Будьте осмотрительными и осторожными вблизи деревьев и линий электропередачи. Соблюдайте правила безопасности во время пребывания на улице,
– предупредили жителей в ОГА.
Днем 17 июля в Сумской области и непосредственно в Сумах ожидается гроза, а местами – шквалы.
Вечером в среду и в течение суток 17 июля на реках Черновицкой области может подниматься уровень воды из-за значительных осадков. Речь идет о суббасейнах Прута и Сирета, вода там может подняться до 0,3 – 0,8 метра.
К слову, на этой неделе дожди в Украине особенно активны. По ориентировочному прогнозу, в западных областях будет лить как минимум до субботы. А 19 июля дожди могут накрыть даже всю Украину.