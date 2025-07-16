Дожди, град, шквалы вскоре накроют Украину: в каких областях будет царить непогода

В ближайшие часы в некоторых областях Украины снова будет царить непогода. Часть территории накроют дожди и сильный ветер, местами может быть град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. В регионах, которые накроет непогода, объявлен первый (желтый) уровень опасности.

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Где будут дожди и шквалы 16-17 июля?

Одна из областей, где уже до конца суток будет непогода в виде значительного дождя и местами града, является Хмельницкая область. Опасность существует как для областного центра, так и для других населенных пунктов.

У Черкасской области грозы, шквалы до 15 – 20 метров в секунду и град ожидаются в четверг, 17 июля. В Черкассах в этот день прогнозируют грозы.

Непогода также будет бушевать в Львове в течение всего дня 16 июля. В городе прогнозируют значительный дождь и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

До конца дня 16 июля сильный дождь, грозы, а местами – шквалы 15 – 20 метров в секунду и град будут в Ровно и области.

На Одесской области вторая часть суток 16 июля пройдет с грозой.

У Чернигове и области грозы, местами усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду и возможный град прогнозируют 17 июля.

Штормовое предупреждение на 17 июля объявили также в Харьковской области. В регионе днем возможно будут бушевать грозы, а местами и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Будьте осмотрительными и осторожными вблизи деревьев и линий электропередачи. Соблюдайте правила безопасности во время пребывания на улице,

– предупредили жителей в ОГА.

Днем 17 июля в Сумской области и непосредственно в Сумах ожидается гроза, а местами – шквалы.

Вечером в среду и в течение суток 17 июля на реках Черновицкой области может подниматься уровень воды из-за значительных осадков. Речь идет о суббасейнах Прута и Сирета, вода там может подняться до 0,3 – 0,8 метра.

К слову, на этой неделе дожди в Украине особенно активны. По ориентировочному прогнозу, в западных областях будет лить как минимум до субботы. А 19 июля дожди могут накрыть даже всю Украину.