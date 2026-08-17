В ближайшее время Украину накроет непогода: какие области предупредили об опасности

В понедельник, 17 августа, Украину предупредили о неблагоприятных погодных условиях. В большинстве областей синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Где и когда ожидается непогода

Непогода накроет Украину во второй половине дня и продлится до конца суток. Ухудшение погоды ожидается в большинстве западных и северных областей, а также в Винницкой области – грозы, в отдельных районах еще и град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

Кроме того, 18 августа в западных, днем – и в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях также прогнозируются грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности во время непогоды,

– призвали спасатели.

Внимание! Помните об опасности, исходящей от высоких и одиноко стоящих деревьев: не прячьтесь под ними и не паркуйте там свои автомобили.



Также избегайте использования электроприборов.



И ни в коем случае не купайтесь в водоемах.

Напомним, что в ближайшее время значительных отклонений от нормы или аномалий не ожидается. Погода будет оставаться типичной для лета, однако постепенно будет приближаться к осеннему периоду.