Из-за непогоды в части регионов Украины объявили повышенный уровень опасности
- В западных, северных и южных областях Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за густого тумана с видимостью 300 – 500 метров.
- Существенных осадков не прогнозируется, однако на Юго-Западе страны возможен снег, а в Одесской области - мокрый снег и дождь.
В части областей Украины объявили повышенный уровень опасности. Ожидается густой туман, который может угрожать безопасности водителей и пешеходов.
Погода в ближайшие дни станет лучше. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В каких областях объявили предупреждение?
22 января в западных, северных и южных областях Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за тумана. По данным синоптиков, видимость в этих регионах будет составлять 300 – 500 метров. Поэтому в указанных областях объявлен І уровень опасности.
В общем, синоптики отмечают, что несмотря на облачность существенных осадков в Украине в четверг, 22 января, не прогнозируется. Снег из-за влажного воздуха выпадет только на Юго-Западе страны, а в Одесской области может быть мокрый снег и дождь.
Как 24 Канал сообщал ранее, от 22 января ожидается потепление. Однако уже в конце месяца возможно временное возвращение сильных морозов.
Какой будет погода до конца января?
В Украине в ближайшие дни прогнозируют незначительное повышение температуры воздуха. До конца недели показатели могут вырасти на 2 – 4 градуса. В южных регионах и на Закарпатье возможны даже плюсовые температуры. В то же время резкого потепления метеорологи не ожидают.
Существенных осадков по всей территории страны пока не прогнозируют. Зато в южных областях, на Прикарпатье и Закарпатье возможны осадки в виде снега с дождем.
Также синоптики отмечают тенденцию к постепенному уменьшению морозов в конце января в начале февраля. Однако точные температурные показатели на этот период в Укргидрометцентре пока не обнародуют.