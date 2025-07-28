На Киев и область идут сильные дожди и грозы: жителей предупредили об опасности до конца суток
- На Киевщине 28 июля объявлен желтый уровень опасности из-за осадков, грозу и шквалы.
- Циклон Karlheinz из Европы принесет дожди, грозы, ливни и град по всей Украине.
- Температура днем в Киеве достигнет +27...+29 градусов.
Жителей Киева и области предупреждают об опасных погодных условиях в понедельник, 28 июля. Регион накроют осадки, местами будет шквальный ветер и гроза.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Что известно о непогоде в Киевской области?
На территории Киевской области на 28 июля объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за опасных метеорологических явлений. В понедельник синоптики прогнозируют облачно с прояснениями погоду. В регионе будет умеренный дождь, но на некоторых участках он может перерасти в ливень. Также в этот день ожидается гроза, а в отдельных районах днем пройдет град и будут шквалы 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха днем прогреется до 27 – 32 градусов тепла, в столице – +27...+29 градусов.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– сообщили синоптики.
Во время грозы рекомендуется избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не стоит парковать рядом с ними авто.
К слову, значительные дожди и грозы 28 июля пройдут во многих областях Украины, в частности в западных регионах и на Житомирщине и Винницкой области. Непогода также накроет Черниговскую, Черкасскую, Кировоградскую, Одесскую и Николаевскую области. В отдельных районах возможны град и сильный ветер.
Из Европы в Украину постепенно движется циклон Karlheinz, который принесет дожди с грозами, сильные ливни, шквалы и местами град. Специалисты говорят, – такое явление характеризуется тем, что ливни могут быть как в ночные, так и дневные часы