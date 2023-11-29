Ненастье в Украине: все запреты движения транспорта – сняты

Непогода в конце ноября наделала украинцам немало бед. В то же время спасатели рассказали, что по состоянию на 29 ноября проезд на дорогах общего пользования удалось обеспечить.

Кроме того, по состоянию на вечер 29 ноября сняли все запреты движения транспорта на всех автодорогах. Нарушений железнодорожного сообщения, к счастью, нет.

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В ГСЧС заявили, что обесточенными из-за непогоды остаются 469 населенных пунктов в 13 областях.

По состоянию на 17:00 29 ноября: проезд на дорогах общего пользования обеспечены и сняты все запреты движения транспорта на всех автодорогах,

– говорится в сообщении.

Как в ГСЧС Украины спасают украинцев

В ГСЧС Украины отметили, что с 26 ноября спасатели:

помогли более 4 тысяч человек (в частности, 240 детей);

отбуксировали почти 2 тысячи транспортных средств (в частности, 33 автобуса и 33 карета скорой помощи);

убрали 178 деревьев.

Какая ситуация в энергосистеме

В Украине по состоянию на 29 ноября резко возросло электропотребление. Энергетики работают 24 на 7, чтобы возобновить электроснабжение во всех областях Украины. Когда свет возвращается, люди начинают полноценно потреблять электроэнергию. Это привело к тому, что были вынуждены привлечь аварийную помощь из двух соседних стран.

Украинцев просят быть бережливыми и не включать все энергоустройства сразу.