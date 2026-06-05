Грозы, град и ливни: в 8 областях резко ухудшится погода

Украину накрывает резкое ухудшение погодных условий – в ряде областей прогнозируют грозы, сильные ливни и град. Синоптики предупреждают о шквалах до 20 метров в секунду и объявили желтый уровень опасности.

Об опасных метеорологических явлениях сообщают региональные гидрометцентры. В частности, речь идет о Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

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Что известно об ухудшении погоды в нескольких областях Украины?

6 июня в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий, которое коснется как минимум восьми областей. Синоптики предупреждают о грозах, сильных дождях, местами град и порывы ветра, которые могут достигать шквалистых значений.

Сложные погодные условия прогнозируют в Черновицкой области и в областном центре. Там ожидаются грозы, значительные осадки до 29 миллиметров и шквалы до 20 метров в секунду. Опасные явления будут сохраняться и в ночное время, в регионе объявлен І уровень опасности (желтый).

Неспокойная погода также ожидается в Винницкой области, где в течение суток прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные ночные дожди и дневные ливни, сопровождающиеся грозами и местами градом. В дневные часы возможны сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться в пределах 23 – 26 градусов тепла.

Подобные атмосферные процессы охватят и другие западные и центральные регионы страны. У Львовской области синоптики предупреждают о грозах и возможном граде днем, тогда как на Житомирской области ожидаются грозовые явления уже в ночное время.

На Ровенской области прогнозируют грозы, местами град и шквалы до 20 метров в секунду, а в Луцке и области – грозы преимущественно ночью. Дождливая и нестабильная погода также сохранится в Ивано-Франковской области, где ожидаются умеренные и местами сильные осадки, грозы, слабый град и утренние туманы. У Тернопольской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы, с постепенным ослаблением осадков в течение дня.

В большинстве указанных регионов объявлен І уровень опасности (желтый), что означает потенциально опасные погодные условия. Синоптики призывают граждан быть внимательными, избегать пребывания под деревьями и соблюдать осторожность во время непогоды.

Напомним, 7 – 8 июня в Украине ожидается ухудшение погодных условий из-за влияния циклонической циркуляции. Больше всего нестабильность будет ощущаться в центральных областях, где прогнозируют переменчивую и дождливую погоду.

В этот период в регионе периодически будут проходить грозовые дожди, местами возможны град и шквалы скоростью 17 – 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 13–18° тепла, днем воздух будет прогреваться до 21 – 26 градусов.

В то же время синоптики отмечают, что в целом летнее тепло в Украине сохранится как минимум до середины июня. Однако оно будет сопровождаться кратковременными ливнями и грозами, характерными для этого периода.