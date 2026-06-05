Про небезпечні метеорологічні явища повідомляють регіональні гідрометцентри. Зокрема, йдеться про Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську, Волинську, Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську та Рівненську області.

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Що відомо про погіршення погоди у кількох областях України?

6 червня в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов, яке торкнеться щонайменше восьми областей. Синоптики попереджають про грози, сильні дощі, місцями град та пориви вітру, що можуть досягати шквалистих значень.

Складні погодні умови прогнозують у Чернівецькій області та в обласному центрі. Там очікуються грози, значні опади до 29 міліметрів та шквали до 20 метрів за секунду. Небезпечні явища зберігатимуться і в нічний час, у регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

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Неспокійна погода також очікується у Вінницькій області, де протягом доби прогнозують хмарність із проясненнями, короткочасні нічні дощі та денні зливи, що супроводжуватимуться грозами і місцями градом. У денні години можливі сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься в межах 23 – 26 градусів тепла.

Подібні атмосферні процеси охоплять й інші західні та центральні регіони країни. У Львівській області синоптики попереджають про грози та можливий град удень, тоді як на Житомирщині очікуються грозові явища вже в нічний час.

На Рівненщині прогнозують грози, місцями град і шквали до 20 метрів за секунду, а в Луцьку та області – грози переважно вночі. Дощова та нестабільна погода також збережеться в Івано-Франківській області, де очікуються помірні та місцями сильні опади, грози, слабкий град і ранкові тумани. У Тернопільській області прогнозують короткочасні дощі та грози, з поступовим послабленням опадів протягом дня.

У більшості зазначених регіонів оголошено І рівень небезпечності (жовтий), що означає потенційно небезпечні погодні умови. Синоптики закликають громадян бути уважними, уникати перебування під деревами та дотримуватися обережності під час негоди.

Нагадаємо, 7 – 8 червня в Україні очікується погіршення погодних умов через вплив циклонічної циркуляції. Найбільше нестабільність відчуватиметься у центральних областях, де прогнозують мінливу та дощову погоду.

У цей період у регіоні періодично проходитимуть грозові дощі, місцями можливі град і шквали швидкістю 17 – 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 13–18° тепла, вдень повітря прогріватиметься до 21 – 26 градусів.

Водночас синоптики зазначають, що загалом літнє тепло в Україні збережеться щонайменше до середини червня. Однак воно супроводжуватиметься короткочасними зливами та грозами, характерними для цього періоду.