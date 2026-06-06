О погоде предупреждают почти по всей территории Украины, за исключением восточных областей. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Что известно о непогоде, которая будет бушевать в Украине?

В большинстве регионов ожидаются грозы, а днем в отдельных районах возможны град и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду. Особенно сложные погодные условия прогнозируют в Винницкой, Житомирской и Киевской областях, где ожидаются значительные дожди.

Синоптики объявили I уровень опасности – желтый. Это означает, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий, а также повлиять на работу транспорта и инфраструктуры.

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В Украине прогнозируют непогоду / Карта Укргидрометцентра

Жителям рекомендуют быть осторожными, избегать пребывания под деревьями и не оставлять автомобили вблизи рекламных конструкций и старых деревьев во время непогоды.

Напомним, в понедельник, 8 июня, атмосферные фронты постепенно сместятся в сторону Левобережья Украины. По данным синоптиков, это приведет к изменению погодной ситуации в стране: зона осадков сначала охватит западные регионы, а затем постепенно распространится на центральные, северные и восточные области.

Температурный фон при этом будет оставаться довольно летним. В ночные часы воздух будет прогреваться до +11...+19 градусов, а днем – до +22...+29 градусов. В то же время в западных, а местами и в северных регионах из-за облачности и осадков будет прохладнее – в пределах +20...+25 градусов.

Синоптики отмечают, что в целом температурные показатели постепенно будут соответствовать летним нормам, однако в период прохождения атмосферных фронтов и развития грозовой активности возможны локальные усиления ветра