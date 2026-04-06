Теплая весна в Украине на паузе: в западных областях выпал град и свирепствуют шквалы
- На Западе Украины, в частности в Волынской, Ровенской и Львовской областях, прошли сильные грады и шквалы, нанеся ущерб зданиям и обесточив более десятка населенных пунктов.
- Ураган также повредил кровлю лицея Ровенской области.
В Украине начался самый настоящий погодный апокалипсис. Сильная непогода накрыла ряд областей, в частности Волынь.
Там выпал град и налетел сильный ветер. Непогода бушует и в других регионах. 24 Канал собрал соответствующие кадры.
Что известно о непогоде?
Сильный град днем 6 апреля засыпал сильный град Луцк и область, в частности, города Владимир и Нововолынск.
Непогода на Волыни: смотрите видео
Регион также предупредили о грозе. Опасность сохранится до конца суток 6 апреля. Объявлен I уровень опасности, желтый.
В соседней Ровенской области тоже был град, сильный ветер и дождь.
Председатель ОВА Виталий Коваль сообщил, что ураган повредил кровлю лицея во Владимирецкой общине. Ориентировочная площадь повреждения – 50 – 60 квадратных метров.
Последствия непогоды на Ровенщине / Фото ОВА
Также есть поваленные деревья и электроопора.
По состоянию на 14:00 без света были 46 населенных пунктов в Варашском и Дубенском районах.
К счастью, никто не пострадал.
Град на Ровенщине: смотрите видео
Сильный ветер накрыл и Львовскую область. По области сообщают о поваленных деревьях, которые перекрыли дороги.
Напомним, что во Львовской области 6 апреля объявлен желтый уровень опасности.
Последствия непогоды на Львовщине / Фото Суспильного
Из-за неблагоприятных погодных условий по состоянию без света остаются 94 населенных пункта: 26 обесточены полностью, 68 – частично.
Дерево упало на Львовщине: смотрите видео
Украинцев просят быть осторожными. 6 апреля погода существенно испортится и в других регионах. У Киеве из-за шквалов уже пришлось приспустить главный флаг страны.
В апреле по Украине по прогнозам прогнозируют максимум до +20. Синоптик Иван Семилит рассказал, что в целом этот месяц характеризуется быстрым увеличением тепла и возвращением гроз.
На Пасхальные праздники в Украине возможны осадки и ночные заморозки до -3. Несколько теплее ночь будет в южных регионах – +1 – +6.