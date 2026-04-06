Теплая весна в Украине на паузе: в западных областях выпал град и свирепствуют шквалы

В Украине начался самый настоящий погодный апокалипсис. Сильная непогода накрыла ряд областей, в частности Волынь.

Там выпал град и налетел сильный ветер. Непогода бушует и в других регионах. 24 Канал собрал соответствующие кадры.

Что известно о непогоде?

Сильный град днем 6 апреля засыпал сильный град Луцк и область, в частности, города Владимир и Нововолынск.

Регион также предупредили о грозе. Опасность сохранится до конца суток 6 апреля. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В соседней Ровенской области тоже был град, сильный ветер и дождь.

Председатель ОВА Виталий Коваль сообщил, что ураган повредил кровлю лицея во Владимирецкой общине. Ориентировочная площадь повреждения – 50 – 60 квадратных метров.

Последствия непогоды на Ровенщине / Фото ОВА

Также есть поваленные деревья и электроопора.

По состоянию на 14:00 без света были 46 населенных пунктов в Варашском и Дубенском районах.

К счастью, никто не пострадал.

Град на Ровенщине: смотрите видео

Сильный ветер накрыл и Львовскую область. По области сообщают о поваленных деревьях, которые перекрыли дороги.

Напомним, что во Львовской области 6 апреля объявлен желтый уровень опасности.

Последствия непогоды на Львовщине / Фото Суспильного

Из-за неблагоприятных погодных условий по состоянию без света остаются 94 населенных пункта: 26 обесточены полностью, 68 – частично.

Дерево упало на Львовщине: смотрите видео

Украинцев просят быть осторожными. 6 апреля погода существенно испортится и в других регионах. У Киеве из-за шквалов уже пришлось приспустить главный флаг страны.

Погода в Украине: последние новости